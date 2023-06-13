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Андрей Лопатин — о ЦСКА: Клайберн и Курбанов заставляли меня расти, это суперопыт

Андрей Лопатин — о ЦСКА: Клайберн и Курбанов заставляли меня расти, это суперопыт
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Форвард сборной России и ПБК МБА Андрей Лопатин рассказал о времени, проведённом в ЦСКА.

«В ЦСКА играл против топовых игроков Европы? И это суперопыт. Тренировки и спарринги с лучшими из лучших — это то, что делало меня лучше как игрока. Уилл Клайберн и Никита Курбанов заставляли меня расти. Саймон (Семён Антонов. — Прим. «Чемпионата») и Лёха Швед помогали в психологическом плане. Советовали, как и на что обращать внимание. Плюс тренеры Антон Юдин и Денис Годлевский мне помогали. Димитрис Итудис помогал, конечно. Доволен тем, как складывается жизнь, и говорю спасибо всему, что со мной произошло.

Против кого из игроков ЦСКА было сложнее всего защищаться? Чаще всего я играл против Уилла Клайберна. Скажу честно — против него очень трудно играть. И ещё против Никиты Курбанова. По количеству времени, проведённого в защите против них, они лидируют с большим отрывом», — приводит слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

В июле 2022 года Лопатин покинул ЦСКА и присоединился к ПБК МБА.

Полное интервью:
«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА
Эксклюзив
«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА
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