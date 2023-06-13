Андрей Лопатин: тренер говорил, что после ужина есть время для самостоятельной работы

Форвард сборной России и ПБК МБА Андрей Лопатин рассказал о самостоятельной подготовке.
«Почему люблю дополнительно работать самостоятельно? Это всё началось ещё со спортивной школы «Тринта». Тогда мой тренер Андрей Вячеславович Шигин говорил нам, что есть две обязательные тренировки, а после ужина есть время для самостоятельной работы. У нас была специальная доска, где мы всё фиксировали. Думаю, с того момента у меня в голове отложилось, что чем больше работаешь, тем будет лучше.
У меня также после уже появился тренер по индивидуальной работе Василий Прокофьев, он ищет мелкие нюансы, которые с ним прорабатываем. Мне нравится, что мы работаем не над базовыми вещами, он старается давать что-то абсолютно новое.
Выхожу на разминку с чёрным мячом? Обожаю этот мяч! Он утяжелённый, но размером как обычный баскетбольный. Скачет точно так же. Не знаю точно, но кажется он тяжелее обычного мяча раза в два. Во время бросков я чувствую тяжесть, мышцы больше напрягаются, а после броски стандартным мячом даются гораздо легче. Очень хочется, чтобы в России такие мячи появились тоже, а то пока приходится заказывать их из других стран», — приводит слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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