Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Лопатин: тренер говорил, что после ужина есть время для самостоятельной работы

Андрей Лопатин: тренер говорил, что после ужина есть время для самостоятельной работы
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард сборной России и ПБК МБА Андрей Лопатин рассказал о самостоятельной подготовке.

«Почему люблю дополнительно работать самостоятельно? Это всё началось ещё со спортивной школы «Тринта». Тогда мой тренер Андрей Вячеславович Шигин говорил нам, что есть две обязательные тренировки, а после ужина есть время для самостоятельной работы. У нас была специальная доска, где мы всё фиксировали. Думаю, с того момента у меня в голове отложилось, что чем больше работаешь, тем будет лучше.

У меня также после уже появился тренер по индивидуальной работе Василий Прокофьев, он ищет мелкие нюансы, которые с ним прорабатываем. Мне нравится, что мы работаем не над базовыми вещами, он старается давать что-то абсолютно новое.

Выхожу на разминку с чёрным мячом? Обожаю этот мяч! Он утяжелённый, но размером как обычный баскетбольный. Скачет точно так же. Не знаю точно, но кажется он тяжелее обычного мяча раза в два. Во время бросков я чувствую тяжесть, мышцы больше напрягаются, а после броски стандартным мячом даются гораздо легче. Очень хочется, чтобы в России такие мячи появились тоже, а то пока приходится заказывать их из других стран», — приводит слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Полное интервью:
«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА
Эксклюзив
«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023