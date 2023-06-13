Майк Мэлоун: следующая цель — стать командой-династией

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, счёт в серии стал 4-1 в пользу «Денвера». «Наггетс» стали чемпионами НБА в текущем сезоне.

После окончания встречи главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун рассказал о планах клуба.

«Следующий шаг после чемпионства — стать командой-династией», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

Напомним, «Денвер» впервые в своей истории оформил чемпионство в НБА. Этот клуб был основан в 1967 году и изначально назывался «Денвер Рокетс». «Рокетс» выступали в АБА и были там одной из самых успешных команд. После смены названия в 1976 году, команда присоединилась к НБА.