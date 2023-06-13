Иш Смит стал чемпионом НБА в составе лишь 13-й команды за карьеру
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.
Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Иш Смит стал чемпионом НБА в составе 13-й команды за карьеру. Отметим, в сегодняшнем матче американец на площадку не выходил.
Напомним, Смит выступал за следующие клубы в своей карьере: «Хьюстон Рокетс», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Оклахома-Сити Тандер», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».
Как прошёл пятый матч «Денвер» — «Майами»:
Комментарии
- 13 июня 2023
-
07:51
-
07:45
-
07:26
-
07:22
-
07:11
-
07:11
-
06:39
-
06:30
-
06:27
-
06:02
-
05:42
-
05:31
-
05:31
-
04:28
-
03:53
-
03:02
-
02:37
-
01:17
-
00:29
-
00:09
- 12 июня 2023
-
23:36
-
23:02
-
22:31
-
21:40
-
21:20
-
21:20
-
20:48
-
20:29
-
20:09
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
18:26
-
17:53
-
17:36
Партнерский контент