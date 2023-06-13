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Иш Смит стал чемпионом НБА в составе лишь 13-й команды за карьеру

Иш Смит стал чемпионом НБА в составе лишь 13-й команды за карьеру
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Иш Смит стал чемпионом НБА в составе 13-й команды за карьеру. Отметим, в сегодняшнем матче американец на площадку не выходил.

Напомним, Смит выступал за следующие клубы в своей карьере: «Хьюстон Рокетс», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Оклахома-Сити Тандер», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».

Как прошёл пятый матч «Денвер» — «Майами»:
«Денвер» — чемпион НБА! «Наггетс» шли к этому моменту практически 47 лет
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«Денвер» — чемпион НБА! «Наггетс» шли к этому моменту практически 47 лет
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