Никола Йокич: работа сделана, можно идти домой
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал победу своей команды в НБА.
«Работа сделана, теперь можно идти домой», — сказал Йокич после победы.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.
Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе: 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.
Пятый матч финала НБА. Ход событий:
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