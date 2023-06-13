Андрей Лопатин рассказал о своём тренировочном процессе

Форвард сборной России и ПБК МБА Андрей Лопатин рассказал о своём отдыхе.
«Отдых спортсмена — довольно относительное слово. Всё равно есть над чем работать и куда развиваться. Если не в физическом плане, так в духовном. Или поработать над растяжкой. Сезон в МБА закончился, и я сразу пошёл в тренажёрный зал. Работал с тренерами. Чередовали тренировки по разбору взаимодействий во время матчей с индивидуальной работой.
Всегда смотрю, что именно мне нужно делать и над чем я должен работать. Да, есть легенда — Коби Брайант. Много историй, когда он мог в четыре утра начать свою первую тренировку, чтобы вписать в день как можно больше занятий.
Восхищают такие истории? Да, конечно. Но при этом я понимаю, что у всех разные организмы. Важно выдавать свой максимум. Если я чувствую готовность — иду тренироваться. Если есть усталость, то лучше отдохнуть. В первую очередь мы должны играть, а за победы в тренировках очков не дают», — приводит слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.
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