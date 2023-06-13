Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Лопатин рассказал о своём тренировочном процессе

Андрей Лопатин рассказал о своём тренировочном процессе
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард сборной России и ПБК МБА Андрей Лопатин рассказал о своём отдыхе.

«Отдых спортсмена — довольно относительное слово. Всё равно есть над чем работать и куда развиваться. Если не в физическом плане, так в духовном. Или поработать над растяжкой. Сезон в МБА закончился, и я сразу пошёл в тренажёрный зал. Работал с тренерами. Чередовали тренировки по разбору взаимодействий во время матчей с индивидуальной работой.

Всегда смотрю, что именно мне нужно делать и над чем я должен работать. Да, есть легенда — Коби Брайант. Много историй, когда он мог в четыре утра начать свою первую тренировку, чтобы вписать в день как можно больше занятий.

Восхищают такие истории? Да, конечно. Но при этом я понимаю, что у всех разные организмы. Важно выдавать свой максимум. Если я чувствую готовность — иду тренироваться. Если есть усталость, то лучше отдохнуть. В первую очередь мы должны играть, а за победы в тренировках очков не дают», — приводит слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

Читать статью полностью:
«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА
Эксклюзив
«Хочу стать тем, от кого зависит результат». Год назад Андрей Лопатин ушёл из ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023