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«Это новый вызов». Близнюк высказался по поводу перехода в «Локомотив-Кубань»

«Это новый вызов». Близнюк высказался по поводу перехода в «Локомотив-Кубань»
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Новобранец ПБК «Локомотив-Кубань» Владислав Близнюк прокомментировал свой переход в краснодарский клуб.

«Я очень рад подписанию. Для меня это новый вызов, учитывая, что это первый «легионерский» опыт. О клубе «Локомотив-Кубань» только самые приятные впечатления. Это интересная, амбициозная команда – топ-клуб Единой лиги ВТБ, серебряный призёр прошлого сезона. Это команда, где доверяют молодым. Арена, болельщики – всё соответствует самому высокому уровню. Краснодар – баскетбольный город. Это удалось прочувствовать, когда играл там в составе «Минска».

С некоторыми ребятами знаком лично, в частности, с Владиславом Емченко встречались на юниорских чемпионатах Европы. Хороший спарринг, кстати, состоялся недавно на уровне сборных Беларуси и России. Там мы пересеклись на площадке с Александром Щербеневым и Антоном Квитковских. Я с нетерпением жду начала подготовительного периода. Надеюсь, что стану важной частью команды и буду радовать болельщиков красивой игрой. Сделаю для этого всё возможное», — приводит слова Близнюка пресс-служба команды.

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