Эксперт: это может быть первой из многочисленных побед в чемпионате для «Денвера»

Обозреватель ESPN Тим Бонтемпс высказался по поводу победы «Денвер Наггетс» в Национальной баскетбольной лиге.

«Всегда очень интересно наблюдать за тем, как команда борется с трудностями в течение нескольких лет, а затем наконец прорывается вперёд — особенно когда команда/город не побеждали в последнее время. У этого события есть шанс стать первым из многочисленных празднований титула в Денвере в ближайшие годы», — написал Бонтемпс в социальных сетях.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.