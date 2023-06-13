SHOT: арестованные по делу об избиении Шведа гуляли по Москве, один улетел в Азербайджан

Братья Князь и Рамзин Амирслановы, арестованные по обвинению в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, замечены свободно гуляющими по Москве, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации источника, Амирслановы, которые должны находиться в изоляторе временного содержания до 2 июля, были замечены на улицах Москвы. Также сообщается, что младший из братьев 17-летний Рамзин успел покинуть Россию, улетев рейсом в Баку (Азербайджан).
Напомним, Алексей Швед был атакован компанией мужчин возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань». У него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти. Позднее сообщалось, что подозреваемые по делу о нападении на спортсмена задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте:
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