Елевич: перед сезоном НБА трудно было предположить финал «Денвер» — «Майами»

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался о финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, в которой «Денвер Наггетс» со счётом 4-1 переиграл «Майами Хит».
«Трудно было предположить перед сезоном, что «Денвер» с «Майами» будут играть в финале. Эти команды терпели и ждали своего часа. 47 лет «Денвер» шёл к этому званию. Стоит отметить всю команду и главного тренера. Он сделал из команды именно тот костяк, который способен бороться за чемпионство. Но и «Майами» я бы отметил. Команда добилась больших успехов и вышла заслуженно в финал. Но весь вопрос стоял в том, выдержит ли «Майами» финал. Не получилось.
«Денвер» вместе со своим лидером Николой Йокичем победили достойно. Они были лучше. В следующем чемпионате у них будет большое преимущество. В НБА сменился лидер с точки зрения коллективной игры. Хотелось бы, чтобы эта команда получала звание за званием. Я смотрел их матчи с удовольствием», — приводит слова Елевича телеграм-канал радио «Движение».
- 13 июня 2023
-
21:31
-
21:20
-
21:05
-
20:21
-
19:56
-
19:41
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
18:11
-
17:52
-
17:28
-
16:33
-
16:16
-
15:37
-
15:21
-
14:29
-
14:19
-
14:07
-
13:25
-
13:15
-
12:39
-
12:09
-
11:53
-
11:47
-
11:36
-
11:22
-
11:03
-
10:54
-
10:50
-
10:16
-
09:37
-
09:36
-
09:33
-
09:28