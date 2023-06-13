Елевич: перед сезоном НБА трудно было предположить финал «Денвер» — «Майами»

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался о финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, в которой «Денвер Наггетс» со счётом 4-1 переиграл «Майами Хит».

«Трудно было предположить перед сезоном, что «Денвер» с «Майами» будут играть в финале. Эти команды терпели и ждали своего часа. 47 лет «Денвер» шёл к этому званию. Стоит отметить всю команду и главного тренера. Он сделал из команды именно тот костяк, который способен бороться за чемпионство. Но и «Майами» я бы отметил. Команда добилась больших успехов и вышла заслуженно в финал. Но весь вопрос стоял в том, выдержит ли «Майами» финал. Не получилось.

«Денвер» вместе со своим лидером Николой Йокичем победили достойно. Они были лучше. В следующем чемпионате у них будет большое преимущество. В НБА сменился лидер с точки зрения коллективной игры. Хотелось бы, чтобы эта команда получала звание за званием. Я смотрел их матчи с удовольствием», — приводит слова Елевича телеграм-канал радио «Движение».