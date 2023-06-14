«Зря вы не верили в пухляша». Никола Йокич высказался о своём 41-м номере драфта в 2014-м

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался по поводу своего 41-го номера на драфте НБА — 2014.

«Зря вы не верили в пухляша. «Наггетс» поверили. Мне кажется, это сработало», — приводит слова Йокича Fadeaway World.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.