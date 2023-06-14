Никола Йокич: для успеха вам нужно потерпеть неудачу и понять, что нет коротких путей

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о том, что человеку нужно проделать большой путь, прежде чем он добьётся успеха.

«Если вы хотите быть успешным, вам нужно стать плохим, затем стать хорошим. Затем вам нужно потерпеть неудачу. Потом, когда вы потерпите неудачу, вы поймете, что не существует коротких путей. Это настоящее путешествие», — сказал Йокич на пресс-конференции.

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 94:89. Таким образом, «Наггетс» стали чемпионами НБА.

Напомним, самым результативным игроком финального матча у хозяев стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе 14 очков, восемь подборов и то же количество передач.