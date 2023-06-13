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Финал НБА — 2023: «Денвер» обыграл «Майами» и стал чемпионом, Йокич — MVP финальной серии, итоги и герои сезона

«Следующий шаг — стать династией». «Денвер» Йокича не остановится на одном трофее НБА
Арина Ершова
«Денвер» Йокича не остановится на одном трофее НБА
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В «Наггетс» уже подумывают о втором.

Население Денвера не превышает 700 тысяч человек, но сегодня именно этот небольшой город в штате Колорадо стал баскетбольной столицей США. Впервые за 47 сезонов в НБА «Наггетс» сыграли в финале и завоевали трофей, одержав победу над «Майами» в решающем матче – 94:89 (4-1).

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«Иди и выиграй этот матч. 12 минут, бро, и ты в истории. Навсегда». Такое послание ветеран Деандре Джордан оставил герою нынешнего плей-офф, Джамалу Маррею, под конец пятой встречи. В её ходе «Наггетс» реализовали всего 5 из 28 дальних попыток, 57% штрафных, допустили 15 потерь и проигрывали 10 очков в первой половине, но вернулись в игру во второй.

Кто знает, как сложилась бы эта серия, не набери Никола Йокич 10 очков в решающей четверти. Теперь он чемпион НБА, хотя ещё несколько лет назад это вряд ли можно было предсказать.

Йокич приехал в «Денвер» в 2015-м, через год после того, как был выбран на драфте во втором раунде под 41-м номером. Он играл в сербской «Меге» и не был выдающимся проспектом. Скауты отмечали, что он потрясающе чувствует игру, но скудная физическая форма заметно ограничивала Николу в нападении. Он рассказывал, как по приезде в США не мог простоять и 20 секунд в планке. Тогда будущий чемпион был большим любителем сладкого, а в частности – кока-колы, которой выпивал по три литра в день.

Но в «Наггетс» Йокич превратился из пухлого подростка в атлетичного центрового ­– причём одного из лучших в истории.

Никола Йокич

Никола Йокич

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«Я сказал себе: «Этот парень был в сборной новичков НБА как центровой, и вот я выпускаю его со скамейки и играю как четвёртого номера. К черту всё. Никола – наш центровой». И в следующей игре я выпустил его в центре. С того момента наше нападение, наша команда, наши победы – всё сразу пошло вверх.

Я принял решение, что он станет центром всего, что мы делаем. Каждое наше решение, каждый игрок, которого мы приводим, должен быть кем-то, кто может играть с Николой и дополнять его. Это был определяющий момент в истории франшизы. Лучшее решение, которое я когда-либо принимал», – рассказал главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун.

Йокич лидировал в плей-офф по очкам (30), подборам (14,5) и передачам (9,5) и в итоге стал первым за 20 с лишним лет центром, удостоенным звания MVP финальной серии. Причём среди всех игроков, когда-либо получавших эту награду, он был выбран под самым низким номером на драфте.

Его «Наггетс» обыграли Девина Букера и Кевина Дюранта в шести матчах, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса ­– в четырёх, а Плей-офф Джимми – в пяти. Никола установил сразу несколько рекордов, оформив больше всех трипл-даблов в плей-офф, включая один с 30 очками, 20 отскоками и 10 ассистами в финале.

Со времён Шакила О’Нила в «Лейкерс» мы не видели команды, которую к чемпионству привёл бы именно пятый номер. Но если напарником Шака был легендарный Коби Брайант, то у Джокера поддержка поскромнее – Джамал Маррей. При этом именно они стали первым в истории дуэтом, в котором обоим игрокам удалось набирать как минимум 25 очков, пять подборов и пять передач в среднем на протяжении всего плей-офф.

Маррей, как и Майкл Портер, был частью последовательной, неторопливой перестройки «Наггетс». Джамал пришёл в команду в 2016 году, после того как был выбран под седьмым номером на драфте. Интересно, что тот пик достался команде ещё в 2011-м в результате обмена звёздного Кармело Энтони. Портер присоединился к франшизе в 2018-м – на драфте он был 14-м, хотя, если бы не проблемы со спиной, с лёгкостью вошёл бы в топ-5.

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Ещё в предыдущем сезоне Маррей не провёл ни одного матча – заработал разрыв крестообразных связок колена и пропустил чемпионат целиком. Портер же перенёс третью операцию на спине и «отвалился» после девяти встреч. В их отсутствие Йокич тащил так, что наиграл на вторую награду MVP. Но с возвращением Портера и Маррея в строй в «Денвере» замахнулись на чемпионство.

В плей-офф Джамал продемонстрировал историческое выступление. Свою первую финальную серию он провёл лучше, чем в своё время Леброн и Стеф Карри: оформил трипл-дабл с 30 очками и стал единственным игроком, преодолевшим отметку в 50 передач. Портер в ходе плей-офф испытывал проблемы с трёхочковыми, но в пятом матче финала сыграл ключевую роль на подборе и в обороне.

«Когда я проходил реабилитацию, я не мог ходить, не мог подниматься по лестнице, причём дольше, чем в течение месяца или двух. Было много слёз. Много крови и пота, причём настоящих. У меня всё ещё бывают моменты, когда я чувствую себя неуверенно, но я стал намного лучше и просто оставил это позади. И Майк сделал то же самое», – признался Маррей.

Джамал Маррей

Джамал Маррей

Фото: Justin Edmonds/Getty Images

Кстати, об обороне. На протяжении трёх последних лет «Денвер» становился одной из худших команд плей-офф по защитному рейтингу. Неудивительно, что и в этот раз команде пророчили неприятности на своей половине. Но у «Наггетс» не тот же состав, что был три года назад. Он изменился даже по сравнению с прошлым сезоном: вернулись Маррей и Портер, пришли Брюс Браун, Кентавиус Колдуэлл-Поуп и даже молодой Кристиан Браун. Они, безусловно, внесли свой вклад в игру в защите. Да и Йокич смотрелся куда лучше, чем в регулярном сезоне, хотя в плей-офф всё обычно получается наоборот. В итоге чемпионы вошли в топ-4 по деф-рейтингу, а в финале ограничили соперника 96 очками в среднем за игру.

До этого сезона только две команды, основанные до 1980 года, которые никогда не играли в финале НБА – «Наггетс» и «Клипперс» Теперь же «Денвер» присоединился к «Сан-Антонио» в качестве второй команды АБА, завоевавшей трофей. Но «Спёрс» с 1999 года становились чемпионами целых пять раз. И «Наггетс», судя по всему, нацелены повторить что-то подобное.

«Мы хотим ещё. Мы говорим об эволюции в этой игре. Вы проходите путь из «никто» в новичка. От новичка к победителю. От победителя к контендеру, а от контендера – к чемпиону. Следующий шаг после чемпионства – стать династией», – сказал Майк Мэлоун.

Такая вера в успех вполне оправданна. Йокичу всего 28 лет, Маррею – 26, а Портеру – 24. Вся стартовая пятёрка останется на контракте в «Денвере» как минимум до сезона-2024/2025. К тому же члены семьи Кронке, которая находится у руля франшизы, уже зарекомендовали себя как терпеливые управленцы. Мэлоуну дали восемь лет на то, чтобы выстроить чемпионскую команду, и вот результат. В следующем году «Наггетс», безусловно, будут называть одним из главных претендентов на победу. Получится у них защитить титул или нет, это уже другой вопрос. Главное, чтобы обошлось без травм. А там, того и гляди, двукратный MVP попытается стать двукратным чемпионом.

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