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Яннис Адетокунбо — Эдриану Гриффину: добро пожаловать в семью, тренер

Яннис Адетокунбо — Эдриану Гриффину: добро пожаловать в семью, тренер
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Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обратился к новому главному тренеру команды Эдриану Гриффину.

«Добро пожаловать в семью, тренер», — написал греческий баскетболист на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Милуоки» уволил Майка Буденхольцера, который возглавлял команду с 2018 года, после неожиданного проигрыша в серии первого раунда Восточной конференции с «Майами Хит». «Бакс», будучи лидерами Востока по итогам регулярного сезона, уступили «Майами Хит» со счётом 1-4.

Команда из Висконсина назначила нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента главного тренера «Торонто Рэпторс». Ассистентом Гриффина стал бывший главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс.

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