Яннис Адетокунбо — Эдриану Гриффину: добро пожаловать в семью, тренер
Поделиться
Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обратился к новому главному тренеру команды Эдриану Гриффину.
«Добро пожаловать в семью, тренер», — написал греческий баскетболист на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Милуоки» уволил Майка Буденхольцера, который возглавлял команду с 2018 года, после неожиданного проигрыша в серии первого раунда Восточной конференции с «Майами Хит». «Бакс», будучи лидерами Востока по итогам регулярного сезона, уступили «Майами Хит» со счётом 1-4.
Команда из Висконсина назначила нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента главного тренера «Торонто Рэпторс». Ассистентом Гриффина стал бывший главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс.
Комментарии
- 15 июня 2023
-
00:00
- 14 июня 2023
-
23:52
-
23:31
-
23:16
-
23:03
-
22:20
-
22:04
-
21:50
-
21:04
-
20:47
-
20:31
-
19:17
-
18:49
-
18:34
-
18:09
-
17:39
-
16:44
-
16:12
-
15:33
-
15:02
-
15:00
-
14:55
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
12:47
-
12:42
-
12:35
-
11:53
-
11:44
-
11:35
-
10:33
-
10:27
-
10:16
-
09:52
Партнерский контент