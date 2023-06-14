Яннис Адетокунбо — Эдриану Гриффину: добро пожаловать в семью, тренер

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обратился к новому главному тренеру команды Эдриану Гриффину.

«Добро пожаловать в семью, тренер», — написал греческий баскетболист на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Милуоки» уволил Майка Буденхольцера, который возглавлял команду с 2018 года, после неожиданного проигрыша в серии первого раунда Восточной конференции с «Майами Хит». «Бакс», будучи лидерами Востока по итогам регулярного сезона, уступили «Майами Хит» со счётом 1-4.

Команда из Висконсина назначила нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента главного тренера «Торонто Рэпторс». Ассистентом Гриффина стал бывший главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Терри Стоттс.