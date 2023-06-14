Патрик Беверли назвал лучшего «большого» в НБА

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли ответил на вопрос о лучшем бигмене Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лучший бигмен лиги? Знаете, когда дело доходит до действительно одарённых в атаке игроков, это Карл-Энтони Таунс и Джеймс Харден, и я думаю, что лучший «большой» — Карл-Энтони Таунс. Я играл вместе с этим парнем», — сказал Беверли в своём подкасте.

Таунс был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой стал хорошим игроком и принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «Тимбервулвз» за всё это время не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф.

В минувшем сезоне НБА он принял участие в 31 матче, в которых в среднем набирал 21,1 очка, делал 8,3 подбора и 4,8 передачи.