Патрик Беверли назвал лучшего «большого» в НБА
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли ответил на вопрос о лучшем бигмене Национальной баскетбольной ассоциации.
«Лучший бигмен лиги? Знаете, когда дело доходит до действительно одарённых в атаке игроков, это Карл-Энтони Таунс и Джеймс Харден, и я думаю, что лучший «большой» — Карл-Энтони Таунс. Я играл вместе с этим парнем», — сказал Беверли в своём подкасте.
Таунс был задрафтован «Миннесотой» под первым номером в 2015 году. Несмотря на то что центровой стал хорошим игроком и принял участие уже в трёх Матчах всех звёзд НБА, «Тимбервулвз» за всё это время не смогли пройти дальше первого раунда плей-офф.
В минувшем сезоне НБА он принял участие в 31 матче, в которых в среднем набирал 21,1 очка, делал 8,3 подбора и 4,8 передачи.
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