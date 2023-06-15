Карл-Энтони Таунс: про меня будут говорить как про того, кто изменил баскетбол
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс заявил о том, как его будут воспринимать после того, как он закончит профессиональную карьеру.
«Когда моё время придёт и я завершу карьеру, будут люди, которые скажут, что я изменил игру», — заявил Таунс на подкасте у Патрика Беверли.
Несмотря на позицию центрового и рост в 211 см, Таунс является отличным бросающим игроком. За свою карьеру он исполняет трёхочковые с эффективностью в 39% на 4,2 попытки в среднем за игру.
НБА. Что произошло ночью?
Таунс является лидером лиги среди центровых по общему количеству дальних попаданий за карьеру — 839. Он опережает Брука Лопеса, Николу Йокича, Николу Вучевича и Эла Хорфорда, несмотря на то, что имеет меньшее количество сыгранных игр.
Таунс покинет «волков»?
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