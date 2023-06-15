Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Станислав Ерёмин: Сергея Моню могли бы звать генералом России, а не капитаном

Станислав Ерёмин: Сергея Моню могли бы звать генералом России, а не капитаном
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Ерёмин высказался о завершении карьеры баскетболиста «Зенита» Сергея Мони.

«Сергея Моню я помню с 2000-х годов. Тогда они со своим другом Виктором Хряпой были игроками саратовского «Автодора». Уже тогда было ясно, что это перспективные и талантливые ребята. Я в то время хотел забрать их к себе в УНИКС, мотивируя тем, что эти ребята будут определять наш баскетбол не один год, а десятилетие. Оказалось, что даже больше. Тогда у «Автодора» были слишком большие запросы, и нам договориться не удалось. Судьба сложилась у обоих отличная.

Рад, что Моня доиграл до 40 лет. Его заслуженно называли капитаном России, хотя могли бы звать и генералом. Помимо игровых качеств, Моня обладал и отличными человеческими качествами. Это порядочный человек, настоящий друг и товарищ, который пользовался большим авторитетом. Он заслуженно имел такую большую и продолжительную карьеру», – приводит слова Ерёмина телеграм-канал радио «Движение».

Материалы по теме
Быков: Моня не зря получил прозвище Капитан Россия — в сборной он играл феноменально
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023