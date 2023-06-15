Станислав Ерёмин: Сергея Моню могли бы звать генералом России, а не капитаном

Бывший главный тренер сборной России Станислав Ерёмин высказался о завершении карьеры баскетболиста «Зенита» Сергея Мони.

«Сергея Моню я помню с 2000-х годов. Тогда они со своим другом Виктором Хряпой были игроками саратовского «Автодора». Уже тогда было ясно, что это перспективные и талантливые ребята. Я в то время хотел забрать их к себе в УНИКС, мотивируя тем, что эти ребята будут определять наш баскетбол не один год, а десятилетие. Оказалось, что даже больше. Тогда у «Автодора» были слишком большие запросы, и нам договориться не удалось. Судьба сложилась у обоих отличная.

Рад, что Моня доиграл до 40 лет. Его заслуженно называли капитаном России, хотя могли бы звать и генералом. Помимо игровых качеств, Моня обладал и отличными человеческими качествами. Это порядочный человек, настоящий друг и товарищ, который пользовался большим авторитетом. Он заслуженно имел такую большую и продолжительную карьеру», – приводит слова Ерёмина телеграм-канал радио «Движение».