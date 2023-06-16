The Athletic: Миддлтон, Браун и Брукс — в топ-3 лучших свободных агентов-лёгких форвардов

Североамериканский портал The Athletic составил список лучших лёгких форвардов, которые выйдут на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Рейтинг возглавил трёхкратный участник Матча звёзд НБА и чемпион лиги в составе «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон. Ранее, напомним, сообщалось, что Крис намерен отказаться от опции игрока на сумму $ 40,4 млн.

Топ-10 свободных агентов, играющих на позиции лёгкого форварда по версии The Athletic:

1. Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»).

2. Брюс Браун («Денвер Наггетс»).

3. Диллон Брукс («Мемфис Гриззлиз»).

4. Тэйлен Хортон-Такер («Юта Джаз»).

5. Матисс Тибулл («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

6. Келли Убре («Шарлотт Хорнетс»).

7. Джален Макдэниелс («Филадельфия Сиксерс»).

8. Макс Струс («Майами Хит»).

9. Хамиду Диалло («Детройт Пистонс»).

10. Трой Браун («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Маскот «Денвера» исполняет бросок с середины площадки: