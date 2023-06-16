Дуэйн Уэйд: играй Лиллард в правильной команде, он добился бы успеха

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд высказался о звёздном разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде.

«Если Дэмьен Лиллард закончит карьеру без чемпионского титула, уменьшит ли это его заслуги? Что касаемо индивидуальных выступлений, то нет. Мы прекрасно знаем, играй он в правильной команде, он добился бы успеха — он не эгоистичен.

И мы знаем, что он позаботится о том, чтобы другие парни играли хорошо. Но он не оказался в правильной команде в нужное время, чтобы она была лучше «Лейкерс» или других», — сказал Уэйд в подкасте Club Shay Shay.

Ранее Дуэйн Уэйд высказался по поводу наличия чемпионства у игроков НБА, приведя в пример Кармело Энтони.