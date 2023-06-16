Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуэйн Уэйд: играй Лиллард в правильной команде, он добился бы успеха

Дуэйн Уэйд: играй Лиллард в правильной команде, он добился бы успеха
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд высказался о звёздном разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде.

«Если Дэмьен Лиллард закончит карьеру без чемпионского титула, уменьшит ли это его заслуги? Что касаемо индивидуальных выступлений, то нет. Мы прекрасно знаем, играй он в правильной команде, он добился бы успеха — он не эгоистичен.

НБА. Актуальный дайджест:
Подтягивает молодёжь! Стефен Карри поработал с Хендерсоном. Что произошло в НБА?
Видео
Подтягивает молодёжь! Стефен Карри поработал с Хендерсоном. Что произошло в НБА?

И мы знаем, что он позаботится о том, чтобы другие парни играли хорошо. Но он не оказался в правильной команде в нужное время, чтобы она была лучше «Лейкерс» или других», — сказал Уэйд в подкасте Club Shay Shay.

Ранее Дуэйн Уэйд высказался по поводу наличия чемпионства у игроков НБА, приведя в пример Кармело Энтони.

Уэйд — о Кармело:
Дуэйн Уэйд: утверждать, что игроки без чемпионства не так хороши, — это очень глупо
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023