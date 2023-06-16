Антонов, Ухов и Астапкович продлили соглашения с БК ЦСКА

Официальный сайт БК ЦСКА объявил, что клуб продлил контракты с тяжёлым форвардом Семёном Антоновым, защитником Иваном Уховым и лёгким форвардом Антоном Астапковичем на дополнительный год. Таким образом, Антонов и Ухов останутся в московской команде до 2025 года, а Астапкович — до 2026 года.

Семён входит в топ-10 игроков ЦСКА за всю историю по количеству сыгранных матчей за клуб — 333. Он провёл уже семь сезонов за красно-синих, где успел стать победителем Евролиги в 2019 году, а также четыре раза побеждал в Единой лиге ВТБ.

Антон — воспитанник ЦСКА, ставший в прошлом году полноценным игроком основы команды. Иван играет за ЦСКА уже пять лет. К 27 годам он сыграл 232 матча за московскую команду.

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин оценил преданность игроков.

«Благодарен всем парням за то, что пошли клубу навстречу в финансовых вопросах в трудный период. От каждого услышал, что для них приоритетом является выступление за ЦСКА, а не возможность сиюминутной выгоды. Клубный патриотизм в наше время явление достаточно редкое, мы рады иметь в составе таких игроков и ещё больше рады оставить их в команде на более длительный срок», — приводит слова Ватутина официальный сайт клуба.