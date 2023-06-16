Разорвавший контракт с ЦСКА Джоэл Боломбой высказался о минувшем сезоне
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Центровой «Олимпиакоса» Джоэл Боломбой разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подвёл итоги минувшего сезона. По его итогам Боломбой стал серебряным призёром Евролиги и чемпионом Греции.
«Исторический сезон-2022/2023 завершён! Пережил много особенных моментов в этом году с невероятной группой ребят, тренеров, сотрудников, болельщиков и всех остальных, кто как-то связан с «Олимпиакосом!» — написал Боломбой.
Напомним, Боломбой покинул расположение московского ЦСКА в феврале прошлого года из-за ситуации вокруг Украины. Джоэл разорвал контракт в одностороннем порядке. После этого красно-синие подали на него заявление в Спортивный арбитражный суд.
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