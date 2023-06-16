Войнаровски: сегодня лига может объявить решение по Джа Моранту

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что именно сегодня, 16 июня, лига может выступить с решением о дисквалификации разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.

«Решение будет объявлено очень скоро. Вообще, именно сегодня лига может сделать объявление. Сегодня подходящий день — прямо перед выходными. С понедельника лига всё-таки хочет, чтобы предметом обсуждения стал грядущий драфт.

Это будет значительная дисквалификация. Никто не знает точного числа матчей, но можно быть уверенным, что Морант будет отстранён на более чем 18 игр.

Обозреватель Yahoo Sports Винсент Гудвилл ранее попытался предсказать длину дисквалификации Моранта.

«Не удивлюсь, если в ближайшее время НБА что-либо сообщит. Сомневаюсь, что лига сделает заявление об этом в понедельник, особенно в выходные. Возможно, в следующие 24 часа. Вряд ли Моранта отстранят на половину сезона, так как технически он не совершал преступления. Думаю, его отстранят примерно на 25–30 игр, не более того», — сказал Гудвилл.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.