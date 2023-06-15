Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма может не сыграть в Летней лиге НБА

Виктор Вембаньяма может не сыграть в Летней лиге НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Французский баскетболист, центровой Виктор Вембаньяма рискует пропустить предстоящую Летнюю лигу, намеченную после процедуры драфта. Об этом сообщает SpursTalk.com.

Отмечается, что игрок отдаст предпочтение отдыху и восстановлению после выступления в профессиональной баскетбольной лиге во Франции, где Вембаньяма представляет «Метрополитан 92» из парижского пригорода Леваллуа-Перре.

Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Триумфы Джордана и легендарное возвращение Леброна. Уроки истории
Истории
Триумфы Джордана и легендарное возвращение Леброна. Уроки истории

Напомним, Вембаньяма является прогнозируемым первым номером предстоящего драфта НБА. «Сан-Антонио Спёрс» будет иметь право первого выбора. Также сообщалось, что представители «Сан-Антонио» посещали Францию для встреч с Виктором.

Ранее стало известно, что НБА определила 19 баскетболистов, которые будут присутствовать в «Зелёной комнате» во время процедуры драфта 22 июня. В списке числится сам Виктор Вембаньяма.

Приглашение для Виктора:
Вембаньяма и ещё 18 игроков приглашены в «Зелёную комнату» драфта НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023