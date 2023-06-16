В НБА прокомментировали дисквалификацию Моранта на 25 матчей

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о дисквалификации разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта на 25 матчей.

«Решение Джа Моранта снова использовать огнестрельное оружие в социальных сетях вызывает тревогу и замешательство, учитывая его аналогичное поведение в марте, за которое он уже был дисквалифицирован на восемь игр.

Особенно беспокоит возможность того, что другие молодые люди могут подражать поведению Джа. При таких обстоятельствах мы считаем, что дисквалификация на 25 игр является уместной и ясно показывает, что безрассудное и безответственное поведение с оружием недопустимо.

Для Джа баскетбол сейчас должен отойти на второй план. До своего возвращения к игре он должен будет сформулировать и выполнить совместно с лигой программу, которая непосредственно касается обстоятельств, которые побудили его повторить такой поступок», — приводит слова Сильвера официальный сайт НБА.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.