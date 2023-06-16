Гомельский прокомментировал продление контрактов Антонова, Ухова и Астапковича с ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о продлении контрактов Семёна Антонова, Ивана Ухова и Антона Астапковича с ЦСКА.
«Это хорошо, потому что это полезно. Игроки понимают, в какой команде, за какой клуб они выступают. Они здесь освоились, живут в этом городе, здесь их семьи. И в связи с этим им комфортно, а это означает, что они профессионально будут относиться к себе и своим обязанностям.
Этот полезно и для клуба, и для игроков? Вот по поводу игроков, раз они согласились на уменьшение контрактов, — палка о двух концах. Но они согласились. Значит, они взрослые люди: подумали и приняли предложение», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».
Ранее ЦСКА объявил, что Антонов и Ухов продолжат выступать за армейцев как минимум до 2025 года, Астапкович — до 2026 года.
- 16 июня 2023
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