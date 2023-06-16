В лицо жены Йокича бросили пивную банку во время чемпионского парада «Денвера»

Супруга звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича пострадала во время чемпионского парада команды после победы в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Во время парада из толпы бросили пустую пивную банку, которая попала в лицо супруге баскетболиста. Банка могла попасть в дочку пары, которая находилась на руках у мамы.
Напомним, «Денвер» обыграл «Майами Хит» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 4-1. Сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии. Никола закончил плей-офф, набрав больше всего очков, подборов и результативных передач среди всех игроков, участвовавших в постсезоне. Помимо чемпионства, серб уже имеет два титула MVP регулярного чемпионата.
- 16 июня 2023
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