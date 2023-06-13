Йокич: американцы составляют большинство в НБА, но есть несколько классных европейцев

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о влиянии европейских игроков на Национальную баскетбольную ассоциацию.

«Влияет ли Европа на Национальную баскетбольную ассоциацию? Да, мы оказываем влияние на ход событий, но, конечно, американцы составляют большинство в лиге, и это оправданно, ведь сборная США выиграла большое количество золотых медалей чемпионата мира подряд, но в прошлый раз победителем стала Испания. Я думаю, что есть несколько классных европейских игроков, которые способны внести свой вклад в борьбе за чемпионство и дадут преимущество своим командам», — приводит слова Йокича ASAP Sports.

«Денвер» обыграл «Майами Хит» в пятом матче финальной серии НБА со счётом 94:89 и стал чемпионом НБА, выиграв серию — 4-1. Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.