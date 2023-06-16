Вячеслав Зайцев продлил контракт с УНИКСом
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УНИКС продлил контракт с российским защитником Вячеславом Зайцевым.
«УНИКС продлил контракт с разыгрывающим сборной России Вячеславом Зайцевым. Новое соглашение с 33-летним защитником заключено по схеме «1+1».
Предстоящий сезон станет для Вячеслава третьим подряд в составе казанского клуба. В этом году он помог УНИКСу впервые в истории стать чемпионом Единой лиги ВТБ и России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте казанского клуба.
В минувшем сезоне Единой лиги Зайцев провёл 46 матчей в регулярном сезоне и плей-офф. Его средняя статистика составила 5,1 очка, 2 передачи и 1,7 подбора. В Кубке России сезона-2022/2023 Зайцев в среднем приносил команде 10,5 очка, 4,5 передачи, 3 подбора и 1,5 перехвата.
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