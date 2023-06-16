В профсоюзе игроков НБА назвали дисквалификацию Моранта чрезмерной

Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Тамика Тремальо опубликовала заявление по поводу дисквалификации разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта на 25 матчей.
«Джа выразил раскаяние и готов нести ответственность за свои действия, и мы безоговорочно поддерживаем его, поскольку он делает всё необходимое, чтобы представлять себя, наших игроков и нашу лигу в наилучшем свете.
Что касается наложенного дисциплинарного наказания, которое не позволит ему выйти на площадку до декабря и требует выполнения некоторых неустановленных условий, прежде чем он сможет вернуться, мы считаем его чрезмерным и неуместным по ряду причин, включая факты, связанные с этим конкретным инцидентом, и что оно несправедливо и не соответствует предыдущим подобным случаям в нашей лиге. Мы изучим с Джа все варианты событий и наши следующие шаги», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте профсоюза игроков НБА.
- 16 июня 2023
-
23:38
-
22:55
-
22:45
-
22:17
-
21:42
-
21:29
-
20:58
-
20:00
-
19:26
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:17
-
17:55
-
17:51
-
17:39
-
17:21
-
16:18
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:35
-
15:26
-
15:23
-
14:57
-
14:46
-
14:08
-
13:56
-
13:53
-
13:47
-
13:10
-
13:02
-
12:10
-
11:36
-
11:21