В профсоюзе игроков НБА назвали дисквалификацию Моранта чрезмерной

Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Тамика Тремальо опубликовала заявление по поводу дисквалификации разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта на 25 матчей.

«Джа выразил раскаяние и готов нести ответственность за свои действия, и мы безоговорочно поддерживаем его, поскольку он делает всё необходимое, чтобы представлять себя, наших игроков и нашу лигу в наилучшем свете.

Что касается наложенного дисциплинарного наказания, которое не позволит ему выйти на площадку до декабря и требует выполнения некоторых неустановленных условий, прежде чем он сможет вернуться, мы считаем его чрезмерным и неуместным по ряду причин, включая факты, связанные с этим конкретным инцидентом, и что оно несправедливо и не соответствует предыдущим подобным случаям в нашей лиге. Мы изучим с Джа все варианты событий и наши следующие шаги», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте профсоюза игроков НБА.