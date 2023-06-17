Дуэйн Уэйд рассказал о недооценённом игроке чемпионского «Далласа» 2011 года

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд вспомнил финальную серию 2011 года против «Даллас Маверикс» и выделил недооценённого игрока, который сильно повлиял на исход противостояния.

«Рик Карлайл и его штаб оказались лучше на тренерском поприще, Новицки и Терри переиграли нас на площадке, но был помимо этого ещё один икс-фактор. Хосе Хуан Бареа. Маленький Джей-Джей. Никто не говорит про него, а он поменял ход этой серии. Мы не могли его остановить.

Никто не думал, что Бареа выйдет со скамейки и будет показывать такую отличную игру. Да, может MVP и заслуживал Дирк тогда, но Джей-Джей точно заслуживает какую-то награду за то, какое влияние он возымел на финал. Я бы ему тоже MVP этой серии дал», — рассказал Уэйд на подкасте Club Shay Shay.