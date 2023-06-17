Бывший центровой ЦСКА Никола Милутинов продолжит карьеру в «Олимпиакосе»
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Авторитетный итальянский инсайдер Маттео Андреани сообщил, что бывший центровой московского ЦСКА Никола Милутинов продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе».
«Никола Милутинов переходит в «Олимпиакос». Сторонам осталось согласовать лишь детали двухлетнего контракта с опцией продления ещё на один год. Милутинов готов вернуться в Пирей и Евролигу», — написал Андреани в своём «твиттере».
Никола Милутинов уже выступал в составе «Олимпиакоса» в период с 2015 по 2020 год до перехода в ЦСКА.
28-летний сербский центровой покинул ЦСКА в мае этого года, когда истёк его контракт. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Милутинов набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи в среднем за игру.
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