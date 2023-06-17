Член Зала славы: Йокич — отличный игрок, но включать его в сборные всех времён нельзя
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Член Зала славы баскетбола, двукратный чемпион Евролиги и бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Дино Раджа ответил на вопрос, считает ли он звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича одним из лучших игроков всех времён.
«Никола Йокич — отличный игрок с высочайшим баскетбольным интеллектом. На него интересно смотреть, но любой список лучших игроков всех времён несправедлив, потому что нельзя сравнивать разные поколения и по мере развития Национальной баскетбольной ассоциации меняются правила игры», — приводит слова Раджи Sports Illustrated.
Напомним, «Денвер Наггетс» стал чемпионом минувшего сезона НБА, обыграв в финальной серии «Майами Хит». Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии.
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