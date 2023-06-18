В родном городе Николы Йокича вывесили билборд в честь возвращения MVP

В Сомборе (Сербия) был замечен приветственный билборд, посвящённый звёздному сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.

Сомбор является родным городом для Николы, серб вернулся домой после победы в финале НБА. На плакате можно заметить надпись: «Добро пожаловать домой, MVP». Йокич изображён вокруг лошадей, своего главного хобби в жизни.

Приветственный билборд в честь возвращения Йокича в Сербию Фото: Социальные сети The Joker (s)

Йокич начал увлекаться лошадьми с самого детства. Любовь к лошадям будущему чемпиону НБА привил отец друга детства. Семья Йокича владеет конюшней, а сам серб регулярно посещает скачки по всему миру.

«Денвер» переиграл в финальной серии «Майами Хит» со счётом 4-1. Йокич получил награду MVP финала и принёс команде из Колорадо первое в истории чемпионство.