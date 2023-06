Джей Джей Редик: на месте «Уорриорз» я бы обменял Джордана Пула

Экс-игрок НБА Джей Джей Редик высказал мнение о том, кого следует обменять «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы освежить состав команды и, возможно, снова войти в круг претендентов на титул в следующем сезоне.

«Джордан Пул, как по мне, — самый очевидный вариант игрока для обмена. Конечно, сейчас не очень понятна его стоимость. Но в любом случае это то направление, в котором я пошёл бы на их месте», — сказал Редик в подкасте The Old Man and the Three.

Джордан Пул провёл неудачный плей-офф в прошлом сезоне. Во время полуфинальной серии Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» Пул проводил в среднем лишь 20 минут на площадке, набирая 8,3 очка и 4,2 результативные передачи. По новому контракту в следующем сезоне Джордан будет получать порядка $ 28 млн.