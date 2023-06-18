Майк Браун рассказал историю о молодом Майке Мэлоуне в «Кливленде» Леброна

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун вспомнил забавный случай во время исторической пятой игры серии в рамках финала Восточной конференции между «Детройт Пистонс» и «Кливленд Кавальерс» в 2007 году. Звёздный форвард Леброн Джеймс набрал 25 очков подряд в концовке встречи.

«Я помню, как «Пистонс» взяли тайм-аут. Мы с тренерским штабом ушли в район линии штрафного броска, чтобы не мешать нашим игрокам договариваться друг с другом. В то время одним из моих помощников был Майк Мэлоун (ныне главный тренер «Денвер Наггетс». — Прим. «Чемпионата»). Он был умным парнем, я сильно опирался на его советы, он придумывал комбинации в атаке, расстановки в защите.

Мэлоун подошёл к нам тогда и начал предлагать идеи о комбинациях и тренерских установках, которые следует передать игрокам. Я отказал ему, потому что не хотел мешать Леброну. Я сказал, что мы все вместе дождёмся конца тайм-аута, подойдём к Леброну, услышим, что он скажет по поводу игры, и будем кивать ему головой», — рассказал Браун в подкасте The Hoop Collective.