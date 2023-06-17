«Я достиг большего, чем вы». Леброн Джеймс ответил на выпады Майка Мэлоуна в свой адрес

Триумф «Денвер Наггетс» логично был перенаправлен в сам центр Денвера, где ранее прошёл чемпионский парад. Были, конечно, очередные инциденты во время празднования — например, были застрелены два человека, а в лицо жены звёздного центрового Николы Йокича бросили пивную банку.

Но о чём мы?

Однако одним из виновников данного текста является главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун, который во время шоу Pat McAfee Show перед чемпионским парадом «Наггетс» сказал шуточную фразу, где было сразу понятно: она направлена непосредственно в адрес звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Майк Мэлоун главный тренер «Денвера» Говоря, кстати, о «Лейкерс»… Хотел бы вам сказать — это очень и очень важные новости. Я задумываюсь об уходе на пенсию, так что никому не говорите!

Это прямая отсылка к заявлению Леброна Джеймса после серии между командами. «Хочу ли я дальше выступать на профессиональном уровне в следующем сезоне? Я должен подумать об этом», — заявил Леброн после вылета из плей-офф (на эмоциях, скорее всего). Возможно, Мэлоун тоже затаил обиду на фоне того, что его команде мало внимания уделяется в прессе, о чём он говорил во время серии плей-офф с «озёрниками» после второй победы.

«Мы выиграли в первом матче, но все предпочли говорить о «Лейкерс», об их корректировках. Это было своего рода национальной идеей. Но при этом никто не говорил об историческом выступлении Николы Йокича. Никто. Сейчас у него 13 трипл-даблов — третий за всё время. То, что он делает, просто невероятно. Вы не говорили про Йокича, только про «Лейкерс». Теперь зарубите это себе на носу и посмотрите на счёт в серии — мы ведём 2-0», – сказал тогда Мэлоун на пресс-конференции.

«Если кому-то хочется по-прежнему говорить о «Лейкерс» и финале НБА, то это их дело. Однако они уже на рыбалке, а мы всё ещё играем», — добавил наставник после свипа (счёт 4-0 в серии плей-офф, «Денвер» обыграл с таким счётом «Лейкерс». — Прим. «Чемпионата»).

Реакция Леброна Джеймса

Леброн Джеймс лёгкий форвард «Лейкерс» Последние несколько недель я отдыхал в Европе, когда мне рассказали о том, как вы высмеивали меня. Я понимаю, почему вы это сделали, но я не впечатлён вашими действиями. Наслаждайтесь своим первым чемпионством, но поймите: я всё же достиг большего, чем вы, и я не отступлюсь.

Адаптированная на русский лад реакция Леброна, которую, справедливости ради, следует расценивать как ответ. Джеймс и его пиар-служба, конечно же, элегантно отвели все мысли по поводу вылета со счётом 0-4 от «Денвера» Мэлоуна. Никто и не смел говорить и писать радикальные тексты про то, что «Лейкерс» — единственная команда минувшего плей-офф, уступившая «Наггетс» с подобным счётом.

Факт. Майк Мэлоун с 2005 по 2010 год работал ассистентом в «Кливленд Кавальерс», за который выступал ещё молодой Леброн Джеймс.