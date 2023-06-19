Эксперт: перспективы пятого чемпионства для Леброна Джеймса всё тусклее и тусклее

Известный аналитик шоу UNDISPUTED на FOX Sports Скип Бэйлесс высказал мнение, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс едва ли сможет рассчитывать на пятый титул в следующем сезоне НБА.

«Сейчас перспективы пятого чемпионства для Леброна Джеймса выглядят всё тусклее и тусклее. Теперь он смотрит в сторону «Денвера»: на Кевина Дюранта, Букера, Била, даже на Кавая, которому станет намного лучше после того, как ему вылечат колено», — написал Бэйлесс у себя в социальных сетях.

Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.

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