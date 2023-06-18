Войнаровски: Брэдли Бил перейдёт в «Финикс»

Звёздный разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил перейдёт в «Финикс Санз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, ранее «Вашингтон» дал Билу разрешение на обмен. По информации Bleacher Report, американец заинтересован в переходе только в те клубы, которые будут претендовать на победу в чемпионате.

Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтон Уизардс». Действующий контракт 29-летнего Била рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн).

В минувшем регулярном сезоне атакующий защитник принял участие в 50 матчах, в среднем набирая 23,2 очка, делая 5,4 передачи и 3,9 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50,6, трёхочковых — 36,5.