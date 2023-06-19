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Гомельский назвал звезду НБА, в адрес которой наставник говорит неискренние комплименты

Гомельский назвал звезду НБА, в адрес которой наставник говорит неискренние комплименты
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможном уходе звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс».

«Уход Хардена заставит нового тренера потребовать ускорить поиски нового разыгрывающего для стартового состава. Хотя сам Ник Нёрс на данный момент пытается найти общий язык с Харденом и отпускает ему комплименты. Я не уверен в том, что эти комплименты являются искренними», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду:

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