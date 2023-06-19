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Шэмс Чарания: Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и станет свободным агентом

Шэмс Чарания: Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и станет свободным агентом
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отказался от опции игрока и станет неограниченно свободным агентом.

«Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отказался от опции игрока стоимостью $ 27,5 млн на сезон-2023/2024 и станет неограниченно свободным агентом, сообщил The Athletic генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, представляющий интересы Грина», — написал Чарания в своём «твиттере».

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 25.

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