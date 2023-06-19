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Агент Дрэймонда Грина: мы продолжим переговоры с «Уорриорз» и изучим все варианты

Рич Пол, основатель Klutch Sports и агент тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, высказался о будущем своего клиента. Ранее стало известно, что Грин отказался от опции игрока стоимостью $ 27,5 млн на сезон-2023/2024 и станет неограниченно свободным агентом.

«Мы продолжим переговоры с «Голден Стэйт Уорриорз» и изучим все варианты», — приводит слова Пола ESPN US.

Ожидается, что «Уорриорз» предложат Грину новый долгосрочный контракт, но теперь баскетболист имеет право изучить предложения других команд.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 25.