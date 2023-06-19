Демар Дерозан рассказал о своём первом сезоне в НБА после драфта

Форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан поделился воспоминаниями от драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2009 года, где он был выбран «Торонто Рэпторс» под девятым номером.

«Мне пришлось пойти просиживать задницу в федеральном учреждении и получить паспорт за пару дней до драфта. Вот как это получилось. У меня не было паспорта, но это ничего, ведь самое сумасшедшее то, что я весь свой первый год в Канаде был один, потому что ни у кого в моей семье не было проклятого паспорта.

Приближалась зима, но я ходил по снегу в кроссовках. Я питался фастфудом в уличных заведениях. Таким был мой обычный ужин. Я вёл плохой образ жизни, это правда.

В мои первые пару лет в лиге всё происходило так быстро, что ничто из того, что мне говорили ранее, не могло помочь и подготовить. Ты должен пройти через это. Ты понимаешь, что я имею в виду? Честно говоря, эти моменты были для меня всем», — сказал Дерозан в подкасте Пола Джорджа.