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Чендлер Парсонс — об обмене Брэдли Била: возможно, худший, который я когда-либо видел

Чендлер Парсонс — об обмене Брэдли Била: возможно, худший, который я когда-либо видел
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс прокомментировал новость об обмене звёздного разыгрывающего «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била в «Финикс Санз». Ожидается, что в обмен Била будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

«Хотите мне сказать, что это лучшее, что можно получить за Брэдли Била? Тогда, когда Руди Гобер получил пять пиков в первом раунде. Возможно, это худший обмен, который я когда-либо видел», — сказал Парсонс в эфире FanDuelTV.

Бил дебютировал в НБА в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтона». Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн).

Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд:

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