Андрей Зубков: все ожидали большего от сезона, но сложилось так, нужно сделать выводы

Капитан «Зенита» Андрей Зубков подвёл итоги завершившегося сезона.
«В целом по сезону, думаю, что и игроки, и болельщики, и тренерский штаб, и персонал ожидали немного другого результата. Но сложилось так, как сложилось. Все старались, выкладывались, но что-то, образно говоря, пошло не так или ещё что-то. Хотелось большего, но сейчас нужно сделать выводы и поработать над ошибками.
Две недели отдохну и уже начну тренироваться, думаю, что любое поражение — это некий толчок к чему-то другому, поэтому только вперёд.
Встреча с болельщиками? Это круто. Они нас зарядили позитивом. Мы увидели, что при всех неудачных результатах сезона, они нас поддерживают и сохраняют позитивный настрой. Думаю, что в течение ближайшего года мы будем только прибавлять», — сказал Зубков в ролике, опубликованном пресс-службой клуба.
«Зенит» занял четвёртое место в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ.
- 20 июня 2023
-
21:07
-
20:47
-
19:55
-
19:29
-
18:56
-
18:24
-
18:05
-
17:57
-
16:38
-
16:15
-
15:51
-
14:48
-
14:33
-
13:41
-
13:21
-
12:42
-
12:08
-
11:30
-
11:09
-
10:38
-
10:16
-
09:34
-
09:20
-
07:08
-
06:04
-
00:48
-
00:25
-
00:08
- 19 июня 2023
-
23:34
-
22:39
-
22:22
-
22:05
-
20:51
-
20:36
-
19:52