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Андрей Зубков: все ожидали большего от сезона, но сложилось так, нужно сделать выводы

Андрей Зубков: все ожидали большего от сезона, но сложилось так, нужно сделать выводы
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Капитан «Зенита» Андрей Зубков подвёл итоги завершившегося сезона.

«В целом по сезону, думаю, что и игроки, и болельщики, и тренерский штаб, и персонал ожидали немного другого результата. Но сложилось так, как сложилось. Все старались, выкладывались, но что-то, образно говоря, пошло не так или ещё что-то. Хотелось большего, но сейчас нужно сделать выводы и поработать над ошибками.

Две недели отдохну и уже начну тренироваться, думаю, что любое поражение — это некий толчок к чему-то другому, поэтому только вперёд.

Встреча с болельщиками? Это круто. Они нас зарядили позитивом. Мы увидели, что при всех неудачных результатах сезона, они нас поддерживают и сохраняют позитивный настрой. Думаю, что в течение ближайшего года мы будем только прибавлять», — сказал Зубков в ролике, опубликованном пресс-службой клуба.

«Зенит» занял четвёртое место в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ.

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