Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун сделал себе татуировку в честь чемпионства

Наставник «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун набил себе татуировку в честь выигранного титула.
Майк Мэлоун показывает свежую татуировку в честь титула НБА
Фото: Социальные сети Bleacher Report
«Наггетс» выиграли первый титул в истории организации, одолев «Майами» в финальной серии со счётом 4-1. Сразу после победы Мэлоун заявил: «Следующий шаг после чемпионства — стать командой-династией».
Майк тренирует команду из Колорадо с 2015 года. До этого он работал главным тренером в «Сакраменто», а также был ассистентом в «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Орлеан Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Чемпионство сезона-2022/2023 стало первым для тренера, несмотря на то что он работает в лиге с 2001 года.
51-летний специалист никогда не получал награду «Тренер года», он лишь единожды попадал в тройку лучших по итогам голосования в 2019 году.
- 21 июня 2023
-
09:00
-
08:36
-
08:10
-
07:56
-
07:41
-
07:15
-
00:37
-
00:17
-
00:09
- 20 июня 2023
-
23:35
-
23:08
-
22:44
-
22:02
-
21:22
-
21:07
-
20:47
-
19:55
-
19:29
-
18:56
-
18:24
-
18:05
-
17:57
-
16:38
-
16:15
-
15:51
-
14:48
-
14:33
-
13:41
-
13:21
-
12:42
-
12:08
-
11:30
-
11:09
-
10:38
-
10:16