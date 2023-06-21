Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун сделал себе татуировку в честь чемпионства

Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун сделал себе татуировку в честь чемпионства
Аудио-версия:
Комментарии

Наставник «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун набил себе татуировку в честь выигранного титула.

Майк Мэлоун показывает свежую татуировку в честь титула НБА

Майк Мэлоун показывает свежую татуировку в честь титула НБА

Фото: Социальные сети Bleacher Report

«Наггетс» выиграли первый титул в истории организации, одолев «Майами» в финальной серии со счётом 4-1. Сразу после победы Мэлоун заявил: «Следующий шаг после чемпионства — стать командой-династией».

Майк тренирует команду из Колорадо с 2015 года. До этого он работал главным тренером в «Сакраменто», а также был ассистентом в «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Орлеан Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Чемпионство сезона-2022/2023 стало первым для тренера, несмотря на то что он работает в лиге с 2001 года.

51-летний специалист никогда не получал награду «Тренер года», он лишь единожды попадал в тройку лучших по итогам голосования в 2019 году.

Леброн против Мэлоуна:
«Я достиг большего, чем вы». Леброн Джеймс ответил на выпады Майка Мэлоуна в свой адрес
«Я достиг большего, чем вы». Леброн Джеймс ответил на выпады Майка Мэлоуна в свой адрес
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023