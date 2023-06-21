Главный тренер «Денвера» Майк Мэлоун сделал себе татуировку в честь чемпионства

Наставник «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун набил себе татуировку в честь выигранного титула.

Майк Мэлоун показывает свежую татуировку в честь титула НБА Фото: Социальные сети Bleacher Report

«Наггетс» выиграли первый титул в истории организации, одолев «Майами» в финальной серии со счётом 4-1. Сразу после победы Мэлоун заявил: «Следующий шаг после чемпионства — стать командой-династией».

Майк тренирует команду из Колорадо с 2015 года. До этого он работал главным тренером в «Сакраменто», а также был ассистентом в «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Орлеан Хорнетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Чемпионство сезона-2022/2023 стало первым для тренера, несмотря на то что он работает в лиге с 2001 года.

51-летний специалист никогда не получал награду «Тренер года», он лишь единожды попадал в тройку лучших по итогам голосования в 2019 году.