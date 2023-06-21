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Шэмс Чарания назвал потолок зарплат на следующий сезон НБА

Шэмс Чарания назвал потолок зарплат на следующий сезон НБА
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Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил об изменениях в максимальном размере зарплатной ведомости со следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Обновлённые финансовые показатели сезона НБА — 2023/202424 приближаются к максимальному 10-процентному увеличению. Об этом лига сегодня сообщила командам:

— Потолок зарплат установлен на уровне $ 136 млн, что на $ 2 млн выше, чем прогнозировали в сентябре 2022 года.
— Максимальный порог налога на роскошь — $ 165 млн, что на $ 3 млн выше предыдущего прогноза», — написал Чарания в своём «Твиттере».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации потолок зарплат составлял $ 123,6 млн. Порог налога на роскошь был установлен на уровне около $ 149 млн.

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