Шэмс Чарания назвал потолок зарплат на следующий сезон НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил об изменениях в максимальном размере зарплатной ведомости со следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Обновлённые финансовые показатели сезона НБА — 2023/202424 приближаются к максимальному 10-процентному увеличению. Об этом лига сегодня сообщила командам:

— Потолок зарплат установлен на уровне $ 136 млн, что на $ 2 млн выше, чем прогнозировали в сентябре 2022 года.

— Максимальный порог налога на роскошь — $ 165 млн, что на $ 3 млн выше предыдущего прогноза», — написал Чарания в своём «Твиттере».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации потолок зарплат составлял $ 123,6 млн. Порог налога на роскошь был установлен на уровне около $ 149 млн.