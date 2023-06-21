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Президент «Барселоны» заявил, что Миротич уходит из-за нужд футбольной команды

Президент «Барселоны» заявил, что Миротич уходит из-за нужд футбольной команды
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе лидера баскетбольной команды, звёздного испанского форварда Николы Миротича, чей контракт действовал до 2025 года.

«Он фантастический, отличный игрок, который принёс нам много успехов — а ещё он отличный человек. Но ситуация такая, какая она есть. Чтобы зарегистрировать новых игроков в составе футбольной команды, мы должны придерживаться экономического плана, который представили руководству Ла Лиги. Он требует от нас сокращения расходов», — приводит слова Лапорты Marca.

В минувшем сезоне Никола Миротич был признан самым ценным игроком финальной серии чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Каталонцы выиграли серию всухую (3-0) и стали чемпионами Испании.

Ранее сообщалось, что Миротич уже договорился о контракте с итальянским «Миланом».

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