Президент «Барселоны» заявил, что Миротич уходит из-за нужд футбольной команды

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе лидера баскетбольной команды, звёздного испанского форварда Николы Миротича, чей контракт действовал до 2025 года.
«Он фантастический, отличный игрок, который принёс нам много успехов — а ещё он отличный человек. Но ситуация такая, какая она есть. Чтобы зарегистрировать новых игроков в составе футбольной команды, мы должны придерживаться экономического плана, который представили руководству Ла Лиги. Он требует от нас сокращения расходов», — приводит слова Лапорты Marca.
В минувшем сезоне Никола Миротич был признан самым ценным игроком финальной серии чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Каталонцы выиграли серию всухую (3-0) и стали чемпионами Испании.
Ранее сообщалось, что Миротич уже договорился о контракте с итальянским «Миланом».
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