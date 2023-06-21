УНИКС продлил контракт с призёром чемпионата мира Луи Лабери

УНИКС объявил о заключении нового соглашения с тяжёлым форвардом Луи Лабери.
«Баскетбольный клуб УНИКС продлил сотрудничество с тяжёлым форвардом Луи Лабери. Новое соглашение с 31-летним французом заключено на два сезона.
Вклад Лабери в дебютный чемпионский титул нашего клуба в Единой Лиге ВТБ сложно переоценить. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф, в среднем набирая 11,5 очка и делая 6,6 подбора за 29:50 минуты на паркете.
Луи вошел в топ-3 самых эффективных баскетболистов турнира и в шестёрку лучших подбирающих игроков лиги. Кроме того, форвард УНИКСа пять раз попадал в символическую пятёрку недели.
Так держать, Луи!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте казанского клуба.
Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года перешёл в УНИКС летом 2022 года из испанской «Валенсии».
- 21 июня 2023
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