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Кристапс Порзингис перейдёт в «Бостон» в результате трёхстороннего обмена

Латвийский тяжёлый форвард «Вашингтон Уизардс» Кристапс Порзингис может перейти в «Бостон Селтикс» в результате трёхстороннего обмена, сообщает The Athletic.

По информации источника, «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Клипперс» ведут активные переговоры об обмене, в результате которого Кристапс Порзингис станет игроком «Бостона», Маркус Моррис и компенсация в виде пиков отправятся в «Вашингтон», а Малкольм Брогдон перейдёт в «Клипперс».

Стороны обсуждают детали сделки, важным вопросом является опция игрока в контракте Порзингиса стоимостью в $ 36 млн на следующий сезон. Сообщается, что вероятность сделки очень высока.

В минувшем сезоне НБА 27-летний Порзингис в среднем набирал 23,2 очка, а также делал 8,4 подбора и 2,7 передачи за 32,6 минуты за игру в составе «Вашингтона».

33-летний Маркус Моррис в среднем набирал 11,2 очка и делал четыре подбора за игру в составе «Клипперс» в минувшем сезоне.

Статистика 30-летнего Малкольма Брогдона в минувшем сезоне в составе «Бостона» — 14,9 очка, 4,2 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.