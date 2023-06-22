Илона Корстин: здорово, что мода на классических центровых вернулась

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о том, что в минувшем сезоне во многих командах ведущую роль играли классические центровые.

«Все основные награды по итогам сезона завоевали центровые? Несколько лет назад говорили, что баскетбол стал более атлетичным, более быстрым, и даже некоторые тренеры, в том числе Димитрис Итудис (Бывший наставник ЦСКА. — Прим. «Чемпионата».) говорил, что ему не нужен большой игрок, потому что он будет замедлять игру, он не будет бежать. Но на самом деле баскетбол — это игра больших людей, и Итудис так говорил, потому что у него было такого игрока как Никола Милутинов.

Если у тебя на площадке центровой ростом 210 — 215 см, который двигается, умеет подбирать, защищаться и набирать очки, у тебя намного больше шансов, чем у команды, у которой нет такого игрока.

Мода на центровых вернулась? Всё циклично на самом деле, и я считаю, что это здорово, что мы вернулись к классическому баскетболу. Мне понравилось, что снова есть классический пятый номер, который может получить мяч под кольцом, обыграть, стоя спиной к кольцу, умеет делать классические для центрового движения, это здорово», — сказала Корстин в новом выпуске программы «Вид Сверху».